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общество

Соньку Золотую ручку задержали в Новосибирске

Фото: стоп-кадр из видео

Не менее 10 карманных краж совершила пенсионерка.

Не менее десяти карманных краж совершила пенсионерка. Сотрудники полиции Ленинского района задержали 57-летнюю жительницу областного центра, занимающуюся карманными кражами. По данным ведомства, последняя кража произошла в продуктовом магазине 4 февраля.

«У пострадавшей был украден кошелек с тремя тысячами рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Оперативники смогли выявить воровку благодаря записям видеонаблюдения. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая ранее привлекалась к ответственности, и ее жертвами становились пожилые люди.

«С мая прошлого года задержанная совершила не менее десяти краж в различных районах Новосибирска. Чаще всего преступления происходили в местах скопления людей», — добавили в ведомстве.

Напомним, что благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов.

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Дарья Лапина
Журналист

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