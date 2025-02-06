Специалисты Россельхознадзора опровергли угрозу нашествия саранчи летом в Новосибирске

Специалисты Россельхознадзора опровергли слухи об угрозе нашествия саранчи в Новосибирской области.

В Telegram-канале «Агроэксперт» передали о том, что этим летом саранча не потревожит дачников России, в том числе и Новосибирской области.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Тамара Астраханова также добавила, что сейчас специалисты обладают необходимым опытом для предотвращения насекомых.

Напомним, что новосибирский агроном предупредила садоводов о том, что обязательно нужно посеять в феврале