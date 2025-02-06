Станция «Спортивная» и ДТП с ребенком: главные новости Новосибирской области за 6 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 6 февраля.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал Сиб.фм подробности о строительстве и перспективах ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Несмотря на все сложности в проектировании, работы по объекту почти завершены, отметил глава региона.

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в правилах оплаты за отопление. В некоторых регионах страны переходят на систему оплаты по факту потребления, что исключает равномерные платежи в течение года. Как пояснили Сиб.фм в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, изменения в правилах оплаты на территории региона не планируются.

В Центральном районе Новосибирска водитель неустановленного автомобиля сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В Новосибирске задержан мужчина, напавший на 17-летнюю школьницу в лифте многоэтажки в Кировском районе. После того как школьница оказала сопротивление, ее отец задержал нападавшего до приезда полиции.