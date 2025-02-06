Суд избрал меру пресечения новосибирцу, домогавшемуся девушки в лифте

Сибиряк напал на жертву и требовал секса.

6 февраля 2025 года Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел запрос следователя о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в попытке совершения насильственных действий. Подозревается, что обвиняемый пытался совершить насильственные действия в отношении несовершеннолетней в лифте дома. На заседании обвиняемый согласился с заключением под стражу и признал свою вину.

Суд учел серьезность преступления и тот факт, что задержанный знает адрес потерпевшей, а также проверяется его причастность к аналогичным деяниям в Новосибирске. Обвиняемый взят под стражу до 3 апреля 2025 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, что благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов.