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общество

В Искитиме общественный транспорт стал более безопасным

Фото: стоп-кадр из видео

Это произошло благодаря установке кнопок тревожной сигнализации.

В Искитиме безопасность общественного транспорта улучшена благодаря установке тревожных кнопок. Эти устройства призваны защищать пассажиров, позволяя быстро вызвать помощь в чрезвычайных ситуациях и обеспечивая безопасность во время поездки.

«Я уверен, что такие меры помогут создать более безопасные условия для пассажиров и сделают поездки на нашем общественном транспорте более спокойными и комфортными», — сообщил мэр города Сергей Завражин в своем telegram-канале.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.

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Дарья Лапина
Журналист

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