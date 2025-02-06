В Искитиме общественный транспорт стал более безопасным

Это произошло благодаря установке кнопок тревожной сигнализации.

В Искитиме безопасность общественного транспорта улучшена благодаря установке тревожных кнопок. Эти устройства призваны защищать пассажиров, позволяя быстро вызвать помощь в чрезвычайных ситуациях и обеспечивая безопасность во время поездки.

«Я уверен, что такие меры помогут создать более безопасные условия для пассажиров и сделают поездки на нашем общественном транспорте более спокойными и комфортными», — сообщил мэр города Сергей Завражин в своем telegram-канале.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.