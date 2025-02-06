В Новосибирске «Гвардейцы» сопровождали буйного хулигана в скорой помощи

Бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ сопровождали буйного хулигана в скорой помощи из Октябрьского района в Кировский.

В Новосибирске сотрудники ГБР Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» сопроводили буйного посетителя, находившегося под воздействием алкоголя, в скорой из Октябрьского района в Кировский. Вызванные на место бойцы помогли мужчине, который заснул в баре на улице Гурьевская.

После неоднократных попыток разбудить его, было принято решение доставить его в больницу, сопровождая до госпитализации, чтобы гарантировать его безопасность. В результате инцидент завершился успешно, и нарушитель был госпитализирован в ГКБ № 34.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.