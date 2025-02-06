В Новосибирске установлены остановки общественного транспорта после вмешательства прокуратуры

Речь идет сразу про несколько автопавильонов.

Прокурорское вмешательство в Новосибирске привело к установке нескольких автопавильонов. Проверка, инициированная городской прокуратурой после публикаций в СМИ об отсутствии автобусных остановок, выявила, что павильоны отсутствовали на остановках «Ростовская», «Марии Ульяновой», «Танкистов», «Бийская» и «ул. Александра Чистякова» в обоих направлениях.

В связи с выявленными нарушениями было направлено представление исполняющему обязанности начальника городского департамента транспорта. В итоге автопавильоны были установлены, устранив нарушения.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.