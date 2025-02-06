В Новосибирской области вынесен приговор заключенному за пропаганду АУЕ*

Заключенный стал приверженцем и активным участником запрещенной в РФ группировки.

По данным следствия, в период с 23 апреля 2021 по 11 марта 2023 года заключенный, отбывая наказание в ИК-15 ГУФСИН России, стал участником движения «АУЕ»*, пропагандируя криминальный образ жизни и насилие.

Ему были доверены полномочия по соблюдению правил, сбору средств для нужд движения. Обстоятельства для возбуждения дела исследованы сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

В судебном заседании изначально подсудимый вину не признал, в последующем вину признал в полном объеме, от дачи подробных показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Международное общественное движение «АУЕ»* признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Напомним, что благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов.