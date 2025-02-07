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вчера 22:30
общество

Аукцион по продаже недостроенного ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске признан несостоявшимся

Фото: Pexels.com

Недостроенный торговый центр «Подсолнух» на улице Ватутина в Новосибирске, оценённый в 1,8 млрд рублей, не нашёл покупателя.

Согласно данным системы ГИС «Торги», по окончании срока подачи заявок ни одна заявка не была подана. В связи с этим аукцион признан несостоявшимся.

Ранее, в 2024 году, ООО «Оценка и бизнес-планирование» по заказу департамента имущества мэрии оценило объект. Рыночная стоимость составила 1,8 млрд рублей.

По данным оценки, фактическая площадь здания превышает проектную на 1000 квадратных метров и составляет 34 094,78 кв. м. Готовность объекта на момент оценки 18 января 2024 года составляла 74%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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