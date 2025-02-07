Ученик новосибирской школы «Динамо» успешно дебютировал в Клубной лиге

18 января стартовало Зимнее первенство Москвы по футболу среди детско-юношеских команд. В нем принимают участие 64 коллектива. В высшей по статусу Клубной лиге играет команда «Родина – 2011» и в ней играет воспитанник футбольной школы «Динамо» в Новосибирске Тимофей Деркач.

В первых матчах новосибирскому спортсмену удалось неплохо себя проявить – на счету Тимофея две голевых передачи в играх с «Акроном» и «Локомотивом» и два мяча, забитых торпедовцам.

По словам Тимофея, адаптация в коллективе прошла быстро, поскольку он уже играл в команде до подписания контракта, со всеми знаком. Привыкать к самостоятельной жизни без родителей было не тяжело, если возникают какие-то вопросы – помогают воспитатели в интернате.

Режим дня достаточно строгий: подъем в 8.00, умывание, завтрак, затем автобус в общеобразовательную школу, где три дня в неделю пять уроков, два дня – четыре. После обеда – автобус на тренировочную базу, занятия, затем в интернате – выполнение уроков, свободное время, подготовка ко сну.

«Мои футбольные авторитеты... Мне ближе, наверное, «Манчестер Сити» сезона 2022/23 и «Реал» (Мадрид) периода с 16-го по 18-й год, когда они брали Лигу Чемпионов три раза подряд. Планы на ближайший год – тренироваться, играть, принести как можно больше пользы «Родине». Пожелания ребятам из динамовской школы в Новосибирске: идти к своей цели, никогда не сдаваться, поменьше травм, побольше побед» – говорит Тимофей Деркач.

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