Экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* рассказала о предстоящих двух месяцах химиотерапии, чтобы побороть рак

Процедура начнется 17 февраля и будет происходить ежедневно на протяжении двух месяцев с перерывом на выходные дни.

Экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* и молодая мама рассказала о предстоящих двух месяцах химиотерапии. Бывшая чиновница заметила, что процедура начнется 17 февраля и будет происходить ежедневно на протяжении двух месяцев с перерывом на выходные дни.

Ранее сибирячка говорила, что прогнозы врачей хорошие.

«Те врачи, которые в Литве мне расписывали план, достаточно твердо уверены, что он должен помочь. Плюс, врач, которому я очень сильно доверяю, сказал, что ведущие онкологи Израиля и США посоветовались, сказали, что все хорошо, эта схема – рабочая», — признавалась экс-депутат.

Напомним, что про рак Хельга Пирогова* сообщила на прошлой неделе. Сибирячка написала об этом в соцсетях, заметив, что это четвертая стадия. Позже стало известно, что рак развивается в животе. О каком именно органе идет речь, сибирячка не сообщила.

* Хельга Пирогова* признана иностранным агентом Минюстом РФ

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал про Хельгу Пирогову*, ее карьеру и отъезд из страны.