Смертельное ДТП, годовщина взрыва на Линейной, новорождённый с именем Повелитель и обильные снегопады. Главное на вечер 9 февраля

Немало событий произошло в завершении рабочей недели.

Сиб.фм публикует наиболее «горячие» события, которые успели произойти сегодня, 9 февраля. Не обошлось без гибели автомобилиста на трассе Р-254.

Смертельное ДТП

В смертельном ДТП на трассе Р-254 под Новосибирском погиб 69-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. Участниками аварии стали не менее четырех транспортных средств: тягач КамАЗ, седан Toyota Corolla, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и кроссовер Nissan X-Trail. Водитель Toyota Land Cruiser Prado погиб на месте от полученных травм, водителям остальных авто потребовалась помощь медиков.

Необычное имя для новорожденного

Новорожденного новосибирца родители называли Повелителем. По информации издания «Сельский труженик», в Здвинске Новосибирской области родители выбрали для своего новорожденного сына имя Кирилл, что в переводе с греческого означает «господин» или «повелитель».

Годовщина взрыва на Линейной

Два года прошло после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. При трагедии погибли 15 человек. 9 февраля 2023 года в Новосибирске произошла одна из самых страшных трагедий за последние годы — в жилом доме №39 на улице Линейная раздался мощный взрыв бытового газа, который привел к разрушению подъезда, многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.

Расследование обстоятельств происшествия длилось почти два года, а суд поставил точку в этом деле только в ноябре прошлого года.

Обильный снегопад

В Новосибирске усилили работу дорожных служб из-за снегопада

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что на уборку дорог из-за снегопада в первую смену вышли 220 единиц техники.

“Работы идут на улицах: Ипподромской, Челюскинцев, Дмитрия Донского, Плановой, Северной, Мира, Немировича-Данченко, Нахимова, Марата, Танковой, Солидарности, Авиастроителей, Красина, Обской, Кирова, на Красном проспекте, площади Гарина- Михайловского, территории Ледовой арены и др”, — уточнил мэр Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что затяжной снегопад накроет Новосибирск со следующей недели.