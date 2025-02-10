Чиновник из Новосибирска Кондратьев стал вице-губернатором Томской области

Ранее Кондратьев был начальником департамента строительства и архитектуры в мэрии Новосибирска.

Новым заместителем губернатора по строительству и архитектуре Томской области назначен Алексей Кондратьев, ранее занимавший государственные должности в Новосибирске. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур.

По словам Мазура, новый заместитель будет работать над развитием городской и сельской среды, активно используя федеральные программы и национальный проект «Инфраструктура для жизни».

«Новому заместителю поручил использовать этот потенциал вместе с федеральными программами развития городской и сельской среды», — заявил губернатор.