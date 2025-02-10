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проиcшествия спорт

Дмитрий Губерниев поблагодарил новосибирских врачей за помощь пострадавшему комментатору Скворцову

Фото: Telegram-канал Романа Скворцова

В Новосибирске пострадал комментатор Роман Скворцов.

Спортивный комментатор Роман Скворцов прибыл в Новосибирск для работы на Матче звезд КХЛ, который проходил вчера, однако возле одного из заведений на Красном проспекте произошел инцидент, где, по данным Сиб.фм, неизвестная группа лиц напала на Скворцова и он получил травму головы — его госпитализировали в местную больницу.

Позже его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов в сознании, также он выразил благодарность врачам Новосибирска за оперативную помощь.

“В ситуации с Романом Скворцовым хочу искренне поблагодарить врачей Новосибирска, бригаду скорой помощи, респект местным Минспорту и Минздраву! Спасибо огромное! Коллеге Скворцову скорейшего выздоровления!”, — написал у себя в Telegram-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, Скворцов некоторое время побудет в стационаре для полного восстановления.

Напомним, что в Новосибирске МВД прокомментировало нападение на известного телеведущего Романа Скворцова

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Валерия Митрохина
Журналист

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