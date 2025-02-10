В Новосибирске МВД прокомментировало нападение на известного телеведущего Романа Скворцова

Медики сообщили в полицию о нападении Романа Скворцова.

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного гражданина», – прокомментировали в МВД России по Новосибирской области.

Напомним, 8 февраля после инцидента на Красном проспекте известного российского спортивного комментатора доставили в больницу. В Новосибирск он приехал комментировать матч звёзд КХЛ в «Сибирь-Арена». Изначально о его нападении общественности сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.