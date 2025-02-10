Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области выросла в три раза в январе

В январе 2025 года объем погрузки зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составил 133 тыс. тонн. Это в три раза больше, чем в январе 2024 года.

Основную долю перевезенных зерновых культур составляет пшеница. Также грузоотправители предъявляли к перевозке ячмень, зерно гороха, семена масличных культур.

Кроме того, в январе этого года в регионе погружено и отправлено почти 6 тыс. тонн продуктов перемола, что на 15,5% больше, чем в январе прошлого года.

Всего в первом месяце 2025 года в Новосибирской области погружено 2 млн тонн различных грузов, что на 2,8% больше, чем в январе 2024 года.