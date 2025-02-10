Появились подробности нападения на известного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Спортивного журналиста Романа Скворцова избила толпа неизвестных на Красном проспекте.

Инцидент со Скворцовым произошел вечером 8 февраля неподалеку от одного из заведений на Красном проспекте. По данным источника Сиб.фм, группа из 7-8 молодых людей задержалась в баре до поздней ночи, все они были одеты в спортивную одежду. Однако неизвестно, был ли Скворцов частью этой компании.

Согласно предварительной информации, компания отмечала день рождения ребенка. Некоторые их участников ушли, а к полуночи остальные также стали покидать заведение.

Предположительно, между Скворцовым и этой группой возник конфликт, в результате которого он получил травму головы.

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного гражданина», – прокомментировали в МВД России по Новосибирской области.

Корреспондент Сиб.фм обратился за комментарием к министру здравоохранения Новосибирской области Ростиславу Заблоцкому, однако он сослался на врачебную тайну.

О том, что Скворцов был госпитализирован, стало известно вечером того же дня от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он выразил надежду на выздоровление коллеги, однако не предоставил дополнительных сведений о состоянии Скворцова или причинах его попадания в реанимацию. Позже Губерниев сообщил, что Скворцов пришел в сознание.

«Друзья, наш коллега Роман Скворцов в реанимации в одной из новосибирских больниц! Ситуация серьезная! Искренне надеюсь на профессионализм медиков и на стойкость Романа! Пожелаем ему сил!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Информацию подтвердил бывший комментатор «Матч-ТВ» Денис Казанский.

«Очень надеюсь на мастерство врачей и правильные решения медперсонала. Друг, держись!» — написал Казанский.

Кто такой Роман Скворцов?

Родился в конце июля 1975 года в Москве в спортивной семье. Его отец был профессиональным спортсменом. Наблюдая за достижениями отца, Роман с детства увлекся спортом. Особенно он полюбил баскетбол, который стал его любимым видом спорта в школьные годы. В свободное время часто играл в хоккей с друзьями на площадке, что было популярно среди его сверстников.

Молодой Скворцов не пропускал ни одного баскетбольного и хоккейного матча в столице. Он знал имена своих кумиров и мог рассказать о их увлечениях и музыкальных предпочтениях. К подростковому возрасту Скворцов собрал значительную коллекцию фотографий своих любимых спортсменов.

В 2003 году Роман Скворцов начал свою карьеру на телеканале «Спорт» в Москве, где стал комментатором баскетбольных матчей. Его телевизионный путь начался с аудиозапись игры, которая произвела впечатление на руководство канала. Благодаря своему уникальному стилю комментирования, Скворцов вскоре был принят на работу.

В 2006 году телеканал «Спорт» расширил его обязанности, добавив к спортивному комментированию также освещение чемпионата мира по хоккею, что значительно ускорило его карьерный рост.

Его избранницей стала Эллина Арташина (в девичестве Куклина), родом из Казани, и свадьба состоялась 26 октября 2012 года в родном городе девушки. На празднике присутствовала и дочь Эллины от предыдущего брака, Даша.

Однако 17 ноября 2013 года Эллина и ее дочь Дарья погибли в авиакатастрофе на борту Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», который разбился при посадке в международном аэропорту Казани. Эта утрата оказала глубокое влияние на Скворцова.