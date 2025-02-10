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общество

Стало известно, в каком состоянии находится комментатор Роман Скворцов

Фото: Telegram-канал Романа Скворцова

Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в стабильном состоянии после нападения.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о том, что новосибирские врачи смогли стабилизировать состояние его коллеги Романа Скворцова после нападения.

“Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!”, — уточнил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что в Новосибирске МВД прокомментировало нападение на известного телеведущего Романа Скворцова

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Валерия Митрохина
Журналист

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