Стало известно, в каком состоянии находится комментатор Роман Скворцов

Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в стабильном состоянии после нападения.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о том, что новосибирские врачи смогли стабилизировать состояние его коллеги Романа Скворцова после нападения.

“Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!”, — уточнил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что в Новосибирске МВД прокомментировало нападение на известного телеведущего Романа Скворцова