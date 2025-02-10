Технологии для болельщиков - «Ростелеком» обеспечил трансляцию легендарного Матча звезд КХЛ

«Ростелеком» обеспечил трансляцию Матча звезд КХЛ, который прошел в минувшие выходные в «Сибирь-Арене». Посмотреть на легендарное событие в мире спорта пришли свыше 12 тысяч болельщиков — вместимость ледового дворца пришлось увеличить на 1,5 тысячи мест. А благодаря современным технологиям все любители хоккея смогли присоединиться к главному шоу сезона онлайн.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Новые технологии позволяют значительно расширить аудиторию спортивных событий, способствуют росту интереса к спорту и здоровому образу жизни. “Ростелеком” и КХЛ связывают давние партнерские взаимоотношения. Наша компания уже много лет выступает официальным провайдером трансляций лиги и обеспечивает подготовку и эксплуатацию технической инфраструктуры на спортивных объектах».

Матч звезд КХЛ — ежегодное мероприятие с участием сильнейших игроков. В Новосибирске это событие прошло впервые, завершив Фонбет Неделю звёзд хоккея-2025.Сборные команды российских хоккейных клубов встретились на домашней площадке ХК «Сибирь» — новой и самой большой за Уралом «Сибирь-Арене». Кстати, трансляцию первого матча с этого спортивного объекта два года назад также обеспечивал «Ростелеком».

Капитан команды «Сибирь» Сергей Широков:

«Играть Матч звезд на домашней арене — незабываемо! Такое впечатление, что все болеют за тебя — это добавляет сил. Болельщикам огромное спасибо! Выходя на лед, всегда чувствуешь ответственность, потому что хочется порадовать болельщиков, подарить им хорошие эмоции».

Для сибирских любителей хоккея «Ростелеком» организовал бренд-зону в «Сибирь-Арене». В локации прошли автограф-сессии лучших игроков КХЛ, а также другие активности. Например, гости с удовольствием делали «хоккейные селфи» с помощью искусственного интеллекта.

Новосибирская область стала седьмым регионом, который принимает Неделю звёзд хоккея — до этого её принимали Башкортостан, Казахстан, Татарстан, Москва, Челябинская область, Санкт-Петербург и Тульская область. Новосибирск стал самой восточной точкой, где проводились звёздные выходные КХЛ и МХЛ.

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