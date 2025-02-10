Улицу Ленина в Новосибирске открыли для движения автотранспорта

Украшения были сняты, больше данная улица – не пешеходная.

Сегодня улица Ленина в Новосибирске вновь открыта для автомобильного движения. Это решение было принято в мэрии города, где сообщили, что временные ограничения действовали с середины ноября из-за новогодних праздников, охватывая участок от площади Ленина до улицы Советской.

Вдобавок планируется сделать эту улицу пешеходной на постоянной основе, однако реализация проекта ожидается не ранее 2026 года. Мэр Максим Кудрявцев отметил, что расчеты университета путей показали, что преобразование не приведет к транспортному коллапсу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дмитрий Губерниев поблагодарил новосибирских врачей за помощь пострадавшему комментатору Скворцову.