82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 11:01
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 11:01
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
сегодня 08:34
проиcшествия

В лобовом столкновении двух грузовиков под Новосибирском погиб водитель

Фото: АвтоБердск

О смертельном ДТП сообщили в Новосибирске.

На трассе Р-256 в районе посёлка Линёво произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, грузовик Hino, принадлежащий производителю молочной продукции из Алтайского края, столкнулся лоб в лоб с Volvo. Об это сообщили в группе ACT-54.

Как уточняют очевидцы, движение на участке полностью парализовано в обоих направлениях. В результате аварии водитель Hino скончался на месте.

Также уточняется, что авария могла произойти из-за сильного гололеда на дорогах.

Напомним, что в Новосибирской области произошла жуткая авария 9 февраля

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в