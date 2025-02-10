В лобовом столкновении двух грузовиков под Новосибирском погиб водитель

О смертельном ДТП сообщили в Новосибирске.
На трассе Р-256 в районе посёлка Линёво произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, грузовик Hino, принадлежащий производителю молочной продукции из Алтайского края, столкнулся лоб в лоб с Volvo. Об это сообщили в группе ACT-54.
Как уточняют очевидцы, движение на участке полностью парализовано в обоих направлениях. В результате аварии водитель Hino скончался на месте.
Также уточняется, что авария могла произойти из-за сильного гололеда на дорогах.
Напомним, что в Новосибирской области произошла жуткая авария 9 февраля