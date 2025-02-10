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общество

В Новосибирске зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом

Фото: Сиб.фм

Заболеваемость туберкулезом снизилась почти на 30% в регионе.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, в Новосибирской области за прошлый год уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 28,5%.

Так, специалисты отмечают, что развитие болезни во многом связано с такими факторами, как курение, употребление алкоголя, стрессы, недостаточное питание, а также плохие санитарные и гигиенические условия. Сейчас основными мерами остаются вакцинация и регулярное прохождение флюорографического обследования.

Напомним, что в Новосибирске врачи выявили рак на ранней стадии благодаря диспансеризации

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Валерия Митрохина
Журналист

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