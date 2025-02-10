Жители поселка под Новосибирском остались без света из-за аварии

Сегодня, 10 февраля, днем в поселке Садовый Новосибирского района произошло отключение электроэнергии.

Причиной стало повреждение опоры воздушной линии электропередачи грузовым автомобилем.

По информации пресс-службы «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), в результате удара железобетонная конструкция упала, а провода оборвались, что привело к отключению электроснабжения в близлежащих жилых домах.

На место прибыли аварийные бригады, которые за несколько часов восстановили подачу электроэнергии. Поврежденную опору потребуется заменить полностью.