Запрещенные артисты и аномальная весна: главные новости Новосибирской области за 11 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 11 февраля.

Весной ожидаются аномально низкие температуры, которые могут оказаться даже более суровыми, чем зимой. Климатолог представил прогноз на март. Как заявил в интервью Сиб.фм климатолог Алексей Непомнящих, весна 2025 года в России погода будет варьироваться по температурным условиям. Ученые предупреждают о значительных температурных колебаниях в различных регионах страны.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал концерты артистов в России, которые негативно высказывались о спецоперации. По его мнению, в стране существуют двойные стандарты: одним исполнителям дается «зеленый свет», несмотря на их заявления, а другим – запрет на выступления.

Обвинение в незаконном лишении свободы бывший жены предъявлено жителю Новосибирска. По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, 53-летнему местному жителю предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натальи Лебедевой, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ.