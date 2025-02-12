Более 9,5 млрд рублей выделят на ремонт дорог и обновление транспорта в Новосибирске

В Новосибирской области почти 9,5 миллиардов рублей будут направлены на ремонт дорог и обновление общественного транспорта в столице региона.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 12 февраля. Средства предусмотрены в рамках новых национальных проектов.

Как отметил глава Минтранса региона Анатолий Костылевский, национальный проект «Безопасные качественные дороги» завершён. В 2025 году будет реализован проект «Инфраструктура для жизни», который охватывает как дорожную тематику, так и транспорт.

Также, в Новосибирске начнется обновление подвижного состава метрополитена. В 2025 году планируется поставка одного пятивагонного состава, а также заключён контракт на поставку ещё четырёх составов в последующие годы.