Итоги продаж смартфонов в Новосибирске в 2024 году - китайские бренды становятся все популярнее

По данным аналитиков Авито, в 2024 году продажи смартфонов в Новосибирске выросли на 48% по сравнению с 2023 годом. Особенно активно увеличилась доля новых устройств на платформе — с 19% до 24%. Наибольший рост наблюдается среди китайских брендов, таких как Infinix и TECNO.

На первом месте по объему продаж в Новосибирске остается Apple с долей 66%. Средняя цена на устройства этого бренда на вторичном рынке составила 32 000 рублей, а новые гаджеты покупались в среднем за 65 000 рублей. Вторую и третью строчку делят Xiaomi и Samsung с долей в 10% каждый. Смартфоны Xiaomi в среднем стоили 9 000 рублей на вторичном рынке и 24 000 рублей новые, а Samsung — 18 000 и 51 000 рублей соответственно.

Китайские бренды, такие как Infinix и TECNO, демонстрируют высокий рост. Продажи Infinix увеличились в 3 раза, а TECNO — в 2,5 раза. В среднем смартфоны Infinix на вторичном рынке покупались за 9 000 рублей, а новые — за 11 000. Устройства TECNO стоили 8 000 и 10 000 рублей соответственно. Google продемонстрировал рост продаж на 23%, а средняя цена на его смартфоны составила 24 000 рублей в ресейле и 46 000 рублей для новых.

Особый тренд 2024 года — активный интерес к программе выкупа смартфонов Авито у частных продавцов. С момента ее запуска число сделок с выкупом выросло в шесть раз. Такая услуга позволяет пользователям быстро продать старые устройства, не тратя время на общение с потенциальными покупателями. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России.

В других городах России также наблюдается рост продаж смартфонов. Например, в Калининграде продажи новых гаджетов удвоились по сравнению с 2023 годом, а в Магнитогорске, Перми и Красноярске увеличились на 69%, 61% и 53% соответственно.