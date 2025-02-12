Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий с 1 февраля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных выплат, пособий и компенсаций, а также повышение страховых и военных пенсий.

В начале 2025 года пенсии были увеличены на 7,3%, но после уточнения фактической инфляции в январе президент РФ Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию. Это затронет около 39,3 миллионов человек.

Также с 1 февраля на 9,5% проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий для инвалидов, ветеранов, Героев России, семей с детьми и других категорий. В том числе, размер материнского капитала увеличится до 690,3 тысячи рублей на первого ребенка, а на второго — до 912,2 тысячи.

Напомним, что ветераны и труженики тыла в Новосибирске получат выплаты к 80-летию Победы