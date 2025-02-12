Новые участки для жилищного строительства нашли в Новосибирской области

В регионе нашли новые участки для жилищного строительства.

В Telegram-канале управления Росреестра Новосибирской области сообщили, что в регионе обновился список свободных земель, подходящих для жилищного строительства.

В Тогучинском районе появились два участка общей площадью почти 17 гектаров. Они расположены в рабочем посёлке Горный, на улицах Юбилейная и Поселковая.

В самом Тогучине выделено три территории — два участка по 3 тыс. кв. м на улице Бригадной и один участок площадью около 2 тыс. кв. м на улице Целинной.

Напомним, что в Новосибирске перекрыли движение по трем улицам