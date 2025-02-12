Правительство региона направит субсидии и средства по новому нацпроекту на дороги и транспорт для Новосибирска

«Мы начинаем с вами эпоху новых национальных проектов. У нас подошел к концу национальный проект «Безопасные качественные дороги», и на прошлой неделе мы подводили итоги работы Минтранса по нему. Он был признан самым узнаваемым из всех нацпроектов Российской Федерации. Сегодня Президентом установлены новые задачи и новые цели. Мы с вами будем выполнять работу в рамках двух нацпроектов, но основные работы пойдут по проекту «Инфраструктура для жизни». И здесь есть задачи как в области дорожной тематики, так и в области транспорта», – сообщил Анатолий Костылевский.

По его словам, в настоящее время муниципалитет определяет наиболее приоритетные объекты, работа по приведению в норматив которых начнется в текущем году. Кроме того, в части обновления подвижного состава в рамках национального проект «Инфраструктура для жизни» запланировано более 3 млрд рублей. «Нам нужно начинать по нему работать. Процент обновления такой же, как и по дорожной сети — 85% пассажирского транспорта в агломерации не должно превышать сроков службы», – отметил министр.

Вместе с тем, в 2025 году в бюджете Новосибирской области запланировано почти 9,5 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности, обновление подвижного состава общественного транспорта и организацию пассажирских перевозок в городе Новосибирске. Благодаря областной поддержке начнется обновление подвижного состава метрополитена. В 2025 году ожидается поставка одного пятивагонного состава метро и заключен контракт на поставку еще четырех составов в последующие годы.

Всего по нацпроекту в прошлом году в Новосибирске было отремонтировано 14 объектов. Общая доля автомобильных дорог новосибирской агломерации, находящейся в нормативном состоянии достигла 85,3 %. В 2024 году благодаря областной поддержке г. Новосибирск приобрел 169 троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин», 20 трамваев, модернизацию которых проводила российско-белорусская компания, и 5 автобусов. Все единицы техники поставлены в регион.

Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф.