Прощание с народной артисткой РФ Ольгой Титковой состоится в Новосибирске 13 февраля

В Новосибирске пройдет прощание с актрисой Ольгой Титковой.

Представители Новосибирского музыкального театра сообщили о том, что завтра, 13 февраля 2025 года, в 14:00 в Похоронном доме ИМИ по адресу улица Кропоткина, 112, корпус 1, состоится прощание с актрисой театра и кино, народной артисткой России Ольгой Васильевной Титковой.

Ранее Сиб.фм писал, что в 1968 году Ольга Титкова начала свою карьеру в Новосибирском музыкальном театре. В 2002 году первой в истории театра получила премию «Золотая маска» за роль графини Данковой в оперетте Ф. Легара «Граф Люксембург»