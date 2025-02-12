82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 10:01
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 10:01
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 07:50
общество

Прощание с народной артисткой РФ Ольгой Титковой состоится в Новосибирске 13 февраля

Фото: Новосибирский государственный театр

В Новосибирске пройдет прощание с актрисой Ольгой Титковой.

Представители Новосибирского музыкального театра сообщили о том, что завтра, 13 февраля 2025 года, в 14:00 в Похоронном доме ИМИ по адресу улица Кропоткина, 112, корпус 1, состоится прощание с актрисой театра и кино, народной артисткой России Ольгой Васильевной Титковой.

Ранее Сиб.фм писал, что в 1968 году Ольга Титкова начала свою карьеру в Новосибирском музыкальном театре. В 2002 году первой в истории театра получила премию «Золотая маска» за роль графини Данковой в оперетте Ф. Легара «Граф Люксембург»

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в