Развитие наукограда Кольцово и строительство СКИФа обсудили в Новосибирске

О развитии наукограда Кольцово и строительстве СКИФа сообщили в столице Сибири.

В Новосибирске прошел форум, посвященный развитию инфраструктуры вокруг Сибирского кольцевого источника фотонов, где приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, а также архитекторы, ученые и представители местных властей.

Как отметил Анатолий Серышев, к 2030 году России предстоит войти в топ-10 стран мира по объему научных исследований. Об этом передали в пресс-службе правительства региона.

В свою очередь, архитекторы подчеркнули важность стратегического планирования, чтобы создать в Кольцово условия для долгосрочного роста, сделав наукоград не только важным научным центром, но и комфортным для жизни.

Напомним, что в Новосибирской области открыли студенческую стройку на СКИФ