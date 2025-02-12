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общество

Санаторий Новосибирска занял на облигационном рынке уже 180 млн руб

Фото: Сиб.фм

180 миллионов рублей занял новосибирский санаторий на облигационном рынке.

Как сообщает портал Infopro54, новосибирский санаторий «Хвоя» разместил коммерческие облигации на 30 миллионов рублей в рамках программы на два млрд рублей. Срок обращения бумаг — до января 2028 года.

На данный момент в обращении четыре выпуска облигаций, по которым компания привлекла 150 миллионов рублей, с погашением в 2027 году. Облигации доступны только клиентам «Экспобанка».

В декабре 2024 года были зарегистрированы еще четыре выпуска серий КО-П05 – КО-П08.

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Валерия Митрохина
Журналист

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