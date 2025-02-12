Санаторий Новосибирска занял на облигационном рынке уже 180 млн руб

180 миллионов рублей занял новосибирский санаторий на облигационном рынке.

Как сообщает портал Infopro54, новосибирский санаторий «Хвоя» разместил коммерческие облигации на 30 миллионов рублей в рамках программы на два млрд рублей. Срок обращения бумаг — до января 2028 года.

На данный момент в обращении четыре выпуска облигаций, по которым компания привлекла 150 миллионов рублей, с погашением в 2027 году. Облигации доступны только клиентам «Экспобанка».

В декабре 2024 года были зарегистрированы еще четыре выпуска серий КО-П05 – КО-П08.