В Новосибирске протестируют первую российскую мобильную платформу «Аврора»

Новосибирские ИТ-специалисты протестируют первую российскую операционную систему «Аврора» — разработку «Открытой мобильной платформы» (дочерней компании «Ростелекома»). Во вторник в столице Сибири прошло мероприятие для новых бета-тестеров, а также для тех, кто более года активно пользуется устройствами с предрелизными версиями отечественной мобильной платформы.

Татьяна Казнова, руководитель направления развития сообщества ОС Аврора:

«Мы наблюдаем большой интерес к нашим продуктам со стороны жителей Сибири. В прошлый раз мы приняли в ряды бета-тестеров 25 человек из Новосибирска. За почти полтора года они успели себя зарекомендовать. Например, мобильный разработчик Алексей Михайлюк не только тестирует наши продукты, но и пишет собственные приложения под Аврору. Также стоит отметить Геннадия Жиловского и Станислава Захарова из Академгородка: они входят в топ самых активных бета-тестеров и помогают также в поддержании атмосферы в сообществе. В феврале мы планируем принять еще 20 жителей Новосибирской области и усилить свое присутствие в этом регионе».

Представители Открытой мобильной платформы подробно рассказали гостям о поставленных целях и задачах, познакомили с особенностями бета-тестирования. После бета-тестеры подписали договоры участия в программе и получили во временное пользование устройства — смартфоны Fplus R570E и планшеты Fplus T1100.

Также на мероприятии участники узнали больше о развитии платформы «Аврора» и работе с сообществами. Встреча завершилась особой активностью на трастфонах AYYA Mashtab T1: гости смогли попробовать свои силы в Аврорагейме, интерактивном квесте.

Программа Бета-тестирования ОС Аврора была запущена в сентябре 2021 года. Новосибирск присоединился к ней в октябре 2023 года. Сегодня количество участников превышает отметку в 650 человек из 14 городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иннополис, Тула, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Уфа, Волгоград, Пермь, Самара, Омск и Челябинск.

Для участия в программе каждый желающий подает заявку на сайте https://auroraos.ru/beta и ждет ответа от организаторов. При положительном решении участник получает приглашение на очную встречу с представителями Открытой мобильной платформы, где узнает важную информацию о программе Бета-тестирования, подписывает документы и получает устройства для собственного пользовательского тестирования.

Подробная информация о программе, а также анонсы мероприятий доступны на странице сообщества ОС Аврора.

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