В Новосибирске юрист заявил о суровом наказании террориста «Крокуса» из Новосибирска

Обвиняемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» Далержону Мирзоеву*, прописанному в Новосибирске, грозит пожизненный срок лишения свободы.

Юрист Алексей Котов раскрыл информацию о возможном наказании для террористов, задействованных в атаках на «Крокус Сити Холл».

«Если теракт был совершен группой по предварительному сговору или организованной преступной группой, и если он привел к значительному имущественному ущербу или иным тяжким последствиям (ч. 2 ст. 205 УК РФ), наказание может быть увеличено до 12–20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1–2 года. Максимальная мера наказания по ч. 3 ст. 205 УК РФ составляет пожизненное лишение свободы или тюремный срок от 15 до 20 лет с ограничением на такое же время», – пояснил в интервью Сиб.фм юрист Алексей Котов.

По его словам, теракт в «Крокусе» подпадает под пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, что означает максимальное наказание для признанных виновными — пожизненное заключение. Эксперт отметил, что предусмотрена отдельная ответственность за пособничество в совершении теракта по ст. 205 УК РФ, за захват заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и за организацию незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).

«Согласно закону, можно избежать уголовной ответственности, если вовремя сообщить о планируемом теракте и содействовать его предотвращению», – пояснил юрист.

Напомним, в марте 2024 года в Брянской области задержаны все четверо подозреваемых террористов, которые открыли стрельбу в подмосковном «Крокусе». В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что подозреваемые имели связи с украинской стороной. После нападения преступники собирались покинуть Россию и перейти границу с Украиной к своим соратникам.

По данным ФСБ, общее количество задержанных составляет 11 человек, включая четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. В настоящее время установлено, что теракт был тщательно скомпонован. Оружие, использовавшееся террористами, было заранее подготовлено в укрытии.

Один из задержанных – гражданин Таджикистана, прописанный в Новосибирске. Ранее стало известно, что Далержона Мирзоева* Росфинмониторинг признал террористом и экстремистом.

Также, по информации ТАСС, расследование террористического нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» завершилось менее чем за год, сейчас стороны начали знакомиться с материалами дела, которые будут направлены в Генеральную прокуратуру 22 марта 2025 года, в день годовщины нападения. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых.

*Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев* и Саидакрами Рачабализода* (обвиняемые в совершении нападения на «Крокус») — признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами