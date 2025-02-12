О ситуации в селе Николаево-Дарьино рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, вооруженные силы Украины устроили чистку в селе Николаево-Дарьино, убив почти всех мужчин, а выжить удалось лишь одному.

До освобождения села российскими войсками оно оставалось под контролем украинских сил, которые использовали местных жителей как живой щит, не оказывали помощи и подвергали насилию.

Известно, что село было освобождено 27 января 2025 года.

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