За кулисами талисмана: история Мишки из Новосибирского зоопарка

В каждом коллективе есть свой маскот — персонаж, который радует посетителей и создает атмосферу праздника. Однако за этим образом стоит человек, чьи усилия и творческий подход воплощают его в жизнь.

В Новосибирске таким символом стал медведь Мишка — талисман городского зоопарка. О том, как появился этот персонаж, рассказал его создатель и исполнитель роли Павел Горбенко. Об этом пишет «ЧС-Инфо».

Как появился главный медведь зоопарка

Идея создать талисмана для зоопарка возникла у Павла Горбенко сама собой. Он считал, что такому крупному учреждению необходим символ, который мог бы участвовать в мероприятиях и стать любимцем публики. Разрабатывая концепцию, он представлял себе добродушного медведя-подростка, излучающего тепло и позитив.

Выбор пал на бурого медведя — животное, ассоциирующееся с Сибирью. Так появился персонаж с дружелюбной мордой и веснушками. В феврале 2023 года зоопарк объявил конкурс на имя маскота, и большинством голосов было выбрано простое и понятное «Мишка». Весной того же года персонаж впервые появился перед публикой.

Маскот, покоривший город

Первые выходы Мишки сопровождались восторженными отзывами. Персонаж оказался настолько харизматичным, что его популярность быстро росла. Павел Горбенко долго подбирал исполнителя роли, но в итоге сам решил воплотить своего героя.

Со временем образ маскота немного изменился: появились дополнительные аксессуары — кепка, футболка с логотипом зоопарка, а затем и хоккейное джерси команды «Сибирь». Именно на хоккейных матчах завязалась дружба Мишки с другим известным новосибирским персонажем — маскотом ХК «Сибирь» Снеговиком. Они вместе участвовали в мероприятиях, придумывали веселые номера и стали любимцами публики.

Первое появление на льду

В конце 2023 года Мишка впервые вышел на ледовую арену. В паре со Снеговиком он принял участие в предматчевом шоу, а затем стал частым гостем спортивных событий. Их совместные выступления отличались импровизацией и яркими моментами, что приносило зрителям незабываемые эмоции.

Одной из самых громких историй стал первоапрельский розыгрыш, когда зоопарк объявил о «переходе» Мишки в хоккейный клуб «Сибирь». Шутка разлетелась по интернету и даже попала в эфир федерального телеканала «Матч ТВ».

Работа в костюме маскота

Выступления в роли Мишки требуют выносливости. Павел Горбенко признается, что костюм тяжелый, особенно в жаркую погоду. Однако энергия публики и радость детей делают этот труд оправданным.

«Когда надеваю костюм, я забываю обо всем, — говорит Павел. — Видеть счастливые лица зрителей — это лучшая награда».

Хотя Павел уходит из зоопарка, Мишка продолжит радовать гостей. За два года персонаж стал узнаваемым, а его создатель доволен тем, как реализовался проект. Теперь Мишка — не просто символ зоопарка, а настоящий герой Новосибирска.