ЗСЖД обновит почти 110 км пути в Новосибирской области в 2025 году

В 2025 году на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области запланирован ремонт 109,4 км пути и 22 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы пройдут на участках Озеро Карачинское – Тебисская, Убинская – Каргат, Чулымская – Дупленская, Падунская – Промышленная, Дупленская – Коченево, Сеятель – Бердск.

Кроме того, капитальный ремонт железнодорожного пути будет на станциях Каргат, Чулымская, Коченево, Инская и Болотная.

Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона»: один из путей закрывают для ремонта, а поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях. В это время специалисты обновляют рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации.

Плановый ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках, сделать поездки для пассажиров более комфортными.