Работа YouTube и убийство девушки: главные новости Новосибирской области за 13 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 13 февраля.

Пользователи в Новосибирске продолжают сталкиваться с проблемами при использовании YouTube. Каковы причина замедления работы сервиса, возможно ли его восстановление?

В Новосибирске 11 февраля на улице Мясниковой произошло убийство 25-летней девушки. О трагедии стало известно на следующий день, когда был задержан подозреваемый — 27-летний сожитель погибшей. Новые подробности в материале Сиб.фм.

Компания «Сайберия Нова», разработчик исторической ролевой игры «Смута», опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Корреспондент Сиб.фм обратил внимание, что выручка компании сократилась на 76 миллионов рублей, составив 254 миллиона, что на 23% меньше, чем годом ранее. В то же время чистая прибыль компании значительно увеличилась, достигнув 32 миллионов рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подал иск к компании «СпецТрансСтрой» на сумму свыше 566 миллионов рублей.