Александр Ложкин ушел с поста главного архитектора Новосибирска. Что о нем известно?

Сегодня, 14 февраля, появилась информация о том, что Александр Ложкин покидает должность главного архитектора Новосибирска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Архитектура и жизнь».

Ложкин отметил, что за время работы ему удалось выстроить сбалансированную модель городского развития, в рамках которой бизнес не может работать в ущерб интересам города, а также подчеркнул важность создания новых парков и микрорайонов, которые стали результатом работы команды мэрии и специалистов.

Он также отметил, что его команда приложила все усилия, чтобы обеспечить развитие Новосибирска, несмотря на сопротивление некоторых сторон.

Напомним, что Александр Ложкин родился в 1965 году, окончил Новосибирский архитектурный институт и долгое время возглавлял общественную организацию «Культурное наследие». Также он дважды был избран председателем художественного совета мэрии.

В 2019 году Ложкин был назначен главным архитектором Новосибирска.

В прошлом году он признался, что является поклонником среднеэтажной застройки, но поделился, что в столице Сибири может быть реализовано несколько проектов домов высотой более 150 метров.