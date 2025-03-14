Новосибирец приговорён к 5 годам за сотрудничество с зарубежными разведками

Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Новосибирский областной суд приговорил 39-летнего Виктора Радионова к 5 годам колонии общего режима за сотрудничество с зарубежными разведывательными службами.

Пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщает, что деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Он признан виновным в сотрудничестве с иностранным государством с целью содействия действиям, направленным против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ).

Также Радионова оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 949 мигрантов попали в места лишения свободы.