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общество

Новосибирец приговорён к 5 годам за сотрудничество с зарубежными разведками

Фото: Новосибирский областной суд

Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Новосибирский областной суд приговорил 39-летнего Виктора Радионова к 5 годам колонии общего режима за сотрудничество с зарубежными разведывательными службами.

Пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщает, что деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Он признан виновным в сотрудничестве с иностранным государством с целью содействия действиям, направленным против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ).

Также Радионова оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 949 мигрантов попали в места лишения свободы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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