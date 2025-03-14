Смерть журналиста и выплаты для сироты: главные новости Новосибирской области за 14 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 14 марта.

В Новосибирске ушел из жизни журналист и сооснователь сибирского сообщества рок-н-ролла «Машбюро» Юрий Фомиченко. Ему было 51 год. Трагедия произошла вечером 13 марта в бизнес-центре «На Вокзальной», где расположен джазовый клуб.

Житель Барабинска Кирилл Титков уже более семи лет пытается получить компенсацию за аварийную квартиру, доставшуюся ему в наследство. Дом, где он прописан, давно признан ветхим: крыша прогнила и покрыта грибком, отопление печное, а туалет – на улице с выгребной ямой.

В Новосибирске полиция задержала подозреваемых в культивировании и сбыт марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На 1 января 2025 года в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области отбывают наказание 949 иностранцев. Об этом на вопрос Сиб.фм ответил начальник ГУФСИН России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Алан Купеев во время встречи с журналистами 14 марта.