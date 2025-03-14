В Новосибирске пройдет крупнейшая выставка товаров для охоты, рыбалки и туризма 24 апреля

С 24 по 27 апреля 2025 года в «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая выставка, посвященная охоте, рыбалке и активному отдыху. Ведущие производители и поставщики отрасли представят свою продукцию и новейшие разработки. Посетители смогут увидеть современные образцы экипировки, снаряжения, оружия, средств индивидуальной защиты, а также техники для активного отдыха.

Выставка станет отличной площадкой для установления новых деловых связей, обсуждения актуальных вопросов и расширения бизнеса. В программе запланированы мастер-классы, семинары и розыгрыши призов, на которых специалисты поделятся опытом и представят новинки.

Открытие выставки состоится 24 апреля. В числе ключевых событий — семинар Росгвардии по безопасному обращению с оружием, конкурс по жарке шашлыка и торжественная церемония закрытия 27 апреля. В течение всех дней будет работать зона тест-драйва и проводиться розыгрыши призов. Для гостей предусмотрена бесплатная парковка на 3000 мест.

В рамках выставки пройдут активности от различных партнеров. Федерация сапсёрфинга НСО организует фотозону и расскажет о развитии этого спорта в регионе. Федерация рыболовного спорта предложит дополнительные активности, а Федерация судомодельного спорта устроит выставку и мастер-класс по заплыву. Федерация стрельбы из лука организует зону для стрельбы и фотозону, а Федерация спортивного туризма проведет мастер-классы по первой помощи, сборке палаток и вязанию узлов.

Конкурс по жарке шашлыка пройдет 26 апреля с 12:00 до 16:00 — гости смогут продегустировать блюда и выбрать команду-победителя.

Подробнее — на официальном сайте.

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