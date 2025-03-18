Эдуард Таран уходит с поста президента федерации футбола Новосибирской области

В Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ) прошло заседание президиума, на котором объявили о предстоящих внеочередных выборах президента организации.

Исполнительный директор НОФФ Артем Роговский сообщил, что действующий президент федерации, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Согласно опубликованному протоколу заседания, внеочередная отчетно-выборная конференция назначена на 14 мая. Прием заявок от кандидатов пройдет с 31 марта по 14 апреля.

В ходе заседания Алексей Толоконский предложил Артему Роговскому рассмотреть возможность участия в выборах. Исполнительный директор отметил, что при принятии решения будет учитывать мнение футбольной общественности.