Благотворительная программа «Мир без слез» пройдет в 15 регионах России

«Забота о будущем начинается с заботы о тех, кто в ней больше всего нуждается. «Мир без слез» — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью. Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.