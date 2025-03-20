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общество

Благотворительная программа «Мир без слез» пройдет в 15 регионах России

Фото freepik.com, автор @freepik

Благотворительная программа «Мир без слез» в 2025 году охватит 15 регионов страны. ВТБ закупает необходимое оборудование для 16 детских больниц и отделений, готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов. Банк реализует программу уже 22 года.

«Забота о будущем начинается с заботы о тех, кто в ней больше всего нуждается. «Мир без слез» — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью. Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В 2025 году медицинское оборудование будет передано 16 больницам-партнерам в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Семикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые. В больницах пройдут спектакли по финансовой грамотности с амбассадором банка Айтишей и героями «Спокойной ночи, малыши!».

Программе «Мир без слез» в 2025 году исполняется 22 года. Помощь за эти годы получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.

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Галина Дидан
Журналист

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