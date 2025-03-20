Для завершения строительства четвёртого моста в Новосибирске требуется ещё 2,8 млрд рублей

В группе «ВИС» сообщили об условиях завершения строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске в 2025 году.

Для этого требуется дополнительное финансирование в размере 2,8 млрд рублей. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил портал VN.ru со ссылкой на пресс-службу ГК «ВИС».

Недавно региональный минтранс выделил подрядчику 1,2 млрд рублей из капитального гранта, предусмотренного концессионным соглашением. Эти средства были перенесены с 2023 на 2025 год. Однако для продолжения работ в следующем строительном сезоне требуются ещё 2,8 млрд рублей. Эти деньги должны быть выделены из федерального бюджета в качестве компенсации удорожания стройки, но остаются замороженными до получения заключения госэкспертизы по изменениям в проекте.

По словам представителей подрядчика, получение средств в ближайшее время критично для полноценного развёртывания работ и увеличения численности персонала в строительный сезон 2025 года. Несмотря на это, в этом году работы на объектах мостовой концессии продолжатся. Строители будут монтировать подпорные стенки съездов левобережной развязки, продолжат работы в тоннеле под Транссибом, а с наступлением тепла начнутся дорожные работы на мостовом переходе.