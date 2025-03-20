«Искитимцемент» прогнозирует падение спроса на цемент в Новосибирской области

АО «Искитимцемент», крупный производитель цемента в Новосибирской области, прогнозирует снижение спроса на свою продукцию в 2025 году.

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора компании Владимира Скакуна, ёмкость рынка цемента в регионе в 2025 году ожидается на уровне 1,25 млн тонн, что ниже показателей 2024 года.

Снижение потребления цемента в Новосибирской области наблюдается с июня 2024 года и продолжается уже девять месяцев подряд. В 2014 году максимальный объем потребления цемента в регионе составил 1,6 млн тонн, однако в последние годы отрасль не достигала таких показателей. За последние пять лет спрос колеблется в пределах 1,2–1,4 млн тонн.

По мнению Владимира Скакуна, причиной падения спроса может стать обвал продаж жилья в регионе на фоне высокой ключевой ставки Центрального банка России, которая за последний год выросла на 5%, достигнув 21% в конце октября 2024 года.