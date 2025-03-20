Курорт «Манжерок» высадит полмиллиона саженцев в 2025 году

Всесезонный курорт Сбера в рамках реализации стратегии устойчивого развития продолжает реализовывать экологические инициативы и проекты зелёной повестки. В 2025 году «Манжерок» проведет масштабную лесовосстановительную работу: на территории всего региона будет высажено около полумиллиона деревьев для поддержания природного баланса Республики Алтай.

В этом году компания высадит порядка 470 тысяч саженцев хвойных пород деревьев как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Общая площадь посадки составит 187 га, что является значительным вкладом в восстановление природного баланса региона.

«Мы развиваем курорт в регионе, который признан одним из самых экологически чистых в стране. Мы обязаны сохранить Республику Алтай в том же виде будущим поколениям. Наш курорт стремится стать примером ответственного отношения к природе и устойчивого развития. Именно поэтому мы стремимся реализовывать экологические проекты. Мы и дальше продолжим эту работу», – отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Лесовосстановление – одно из самых важнейших направлений устойчивого развития курорта «Манжерок». На протяжении 4 лет курорт Сбера восстанавливает леса в республике. Так, в 2023 году курорт Сбера провел самую крупную в регионе акцию и высадил более 1,8 млн саженцев. За прошедшие годы компания не только высадила молодые деревья в 5 районах республики, но и провела агроуходы, а также зарыбила сибирские реки, выпустив в реки Томь и Обь 130 тысяч мальков ценных пород рыбы – нельмы.

В числе экологических инициатив курорта – экореабилитация Манжерокского озера, памятника природы регионального значения. Его восстановление стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. На первом этапе работ озеро было очищено от травы и кустарников, с части акватории удален так называемый плывун (насыщенный водой грунт), укреплена береговая линия. В специальные зоны было пересажено 54 тыс. розеток водяного ореха — чилима. Всего на Манжерокском озере произрастают более 110 тысяч водяного ореха.

В прошлом году были проведены основные работы по благоустройству Манжерокского озера. Все работы проходят с учетом всех экологических норм и с максимально бережным отношением к сохранению биоразнообразия водной среды. В 2025 году на Манжерокском озере будет проведена система фильтрации воды.