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общество

Под Новосибирском ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 3,2 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Карасукский район Новосибирской области объявил тендер на поиск подрядчика для отлова бездомных животных.

На выполнение работ выделено 3,2 миллиона рублей. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок 20 марта, подрядчик будет не только ловить собак, но и проводить их стерилизацию, лечение и вакцинацию перед возвращением в природную среду.

Возвращение на волю будет осуществляться только для неагрессивных животных. В случае обнаружения тяжело больной собаки, она подлежит эвтаназии по ветеринарным показаниям. При этом подрядчику запрещено использовать жестокие методы обращения и опасные для животных устройства.

Заказчиком проекта является МКУ «Центр закупок и материально-технического обеспечения Карасукского муниципального округа Новосибирской области».

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Игорь Кириченко
Журналист

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