Привёл страну к победе и стал героем. Как сложилась судьба генерала в СССР из Новосибирска Николая Пухова

Имя Николая Павловича Пухова не так часто звучит в громких сводках о героях Великой Отечественной войны, хотя именно он командовал армией, прошедшей путь от Курской дуги до Берлина. Судьба этого талантливого военачальника связана и с Новосибирском — в последние годы службы он возглавлял Сибирский военный округ, передавая свой богатый опыт новым поколениям военных.

Биографию генерала вспоминаем в материале Сиб.фм.

От семинарии – к генералу

Родившийся в 1895 году в Калужской области, Николай Пухов в юности едва ли представлял себя в военной форме. После земской школы он поступил в духовную семинарию, но судьба распорядилась иначе. В 1916 году, когда Первая мировая война набирала обороты, он окончил школу прапорщиков и отправился на фронт.

Служба в Русской императорской армии, участие в Гражданской войне, а затем и в строительстве Красной армии сделали из него не только опытного бойца, но и грамотного командира. Уже к началу Великой Отечественной войны Пухов командовал стрелковой дивизией, а в январе 1942 года возглавил 13-ю армию. Именно с ней он вписал своё имя в историю.

От Курска до Берлина

Под командованием Пухова 13-я армия участвовала в ключевых битвах Великой Отечественной. В 1943 году её бойцы сражались в Воронежско-Касторненской операции, громя немецкие войска. В Курской битве армия Пухова держала оборону на северном фасе дуги, не позволяя врагу прорваться.

Но одной из самых впечатляющих операций под его командованием стало форсирование Днепра. Этот рубеж, считавшийся неприступным, был преодолён с молниеносной быстротой. За умелое руководство и личную отвагу Пухов получил высшую награду страны – звание Героя Советского Союза.

Фото: kurskonb.ru

Его армия прошла через Украину, форсировала Вислу и Одер, участвовала в разгроме немецких войск в Силезии, а затем – в штурме Берлина и Пражской операции. К концу войны Пухов уже был генерал-полковником и одним из самых уважаемых командиров Красной армии.

Новосибирский период

После войны Николай Пухов продолжил службу. Он командовал Одесским, Северо-Кавказским, а затем и Сибирским военным округом. Именно в Новосибирске он завершил свою блестящую военную карьеру, оставив след в истории региона. Здесь под его руководством шла подготовка войск, совершенствование оборонительной системы страны.

Он не только воевал, но и формировал новое поколение офицеров, чьи знания и умения стали фундаментом для советской армии в послевоенное время.

Память о генерале

Николай Пухов скончался в 1958 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его имя носят улицы в нескольких городах, а в Калуге установлена мемориальная доска.

Фото: Новодевичий некрополь

История 13-й армии, проложившей путь к Победе, неразрывно связана с его именем. Воины, сражавшиеся под его командованием, вспоминали генерала как человека твёрдого, решительного, но при этом заботящегося о солдатах.



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