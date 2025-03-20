В Новосибирске приземлился самолет с надписью «Антарктика»

Речь идет об Ил-76 борт RA-76952 ANTARCTICA.

В среду, 19 марта 2025 года, в Новосибирске приземлился самолёт Ил-76 с бортовым номером RA-76952, на котором имеется надпись «Антарктика».

Лайнер регулярно совершает рейсы в Антарктиду. Авиакомпания «Волга-Днепр», специализирующаяся на авиаперевозках, обслуживает как государственные, так и коммерческие организации.

Этот самолёт недавно выполнял рейс для забора работников Российской Антарктической экспедиции, а также учёных из Китая и Индии и материалов для научных исследований.